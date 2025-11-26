Haberler

Erbaa'da Yeni Tenis Kortlarıyla Spor Altyapısına Katkı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Türkiye Tenis Federasyonu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, Park Vadi'deki tenis kortlarını inceledi. Yeni inşa edilen kortlar, bölgedeki genç sporculara önemli bir altyapı sunacak.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt, Park Vadi'de inşa edilen tenis kortlarında incelemelerde bulundu.

Karagöl, yaptığı açıklamada, sadece Erbaa'ya değil çevre şehirlere de hizmet veren 2 açık kortun yanında bulunan kapalı korttaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Bölgedeki tenis altyapısına ivme kazandıracak bir proje yaptıklarını ifade eden Karagöl, "Erbaa'ya olduğu kadar bölgedeki diğer şehirlere ve genç sporculara da hizmet edecek şekilde planladığımız tesisimiz, bölgenin tenis altyapısına önemli bir ivme kazandıracak. Gelecekte ulusal turnuvalara ev sahipliği yaparak hem spor turizmine hem de genç yeteneklerin yetişmesine katkı sunacak bir merkez olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açık ve kapalı kortlarıyla tesisimizi örnek bir kompleks olarak tanımlayan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hakkı Kurt'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
