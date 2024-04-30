Erbaa Belediyesi Park Vadi Millet Bahçesi'nde spor alanları yapımına başladı

Erbaa Belediyesi, Park Vadi Millet Bahçesi'nde basketbol, voleybol sahası, 2 açık, 1 kapalı tenis kortu yapmak için çalışmalara başladı.

Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Park Vadi Millet Bahçesi'ne basketbol, voleybol ve tenis kortlarının yer alacağı alanda zemin hazırlıklarını sürdürüyor.

Proje kapsamında basketbol ve voleybol sahası ile 2'si açık, 1'i kapalı tenis kortunun yapılması planlanıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Park Vadi'yi sportif faaliyetlerle bütünleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Park Vadi ikinci etapla daha fazla hemşehrilerimizi ağırlamaya başladık. Çevre il ve ilçelerden de bu güzel coğrafyada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler geliyor. Burada yapılabilecek etkinlikleri çeşitlendirmek için projeler üretiyoruz. Yeşille doğa ile sporu bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. Park Vadi'de basketbol, voleybol ve tenis sporunun yapılabilmesi için sahalarımızı inşa etmeye başladık. Tamamlandığında Park Vadi'deki etkinlikler sportif anlamda çeşitlenecek." dedi.