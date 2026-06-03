Endonezya'yı Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı 2020'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

CAKARTA, 3 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı 2026 yılının ocak-nisan döneminde 4,68 milyona ulaştı. Endonezya İstatistik Kurumu'nun salı günü açıkladığı verilere göre bu, 2020'den bu yana yılın ilk dört ayında kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,24'lük artışa işaret ederek, ülkenin turizm sektöründeki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.

Kurumun İstatistik Metodolojisi ve Bilgi Birimi Başkan Yardımcısı Pudji Ismartini düzenlediği basın toplantısında, "Genel olarak 2026'nın nisan ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,75, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,22 artışla 1,25 milyona yükseldi" dedi.

Artışın ülkenin önemli hava, deniz ve kara giriş noktalarının tamamında görülmesi, ülkeye gelen yabancı turist sayısında geniş tabanlı bir büyümeye işaret ediyor.

Endonezya, pandemi sonrası toparlanma sürecini desteklemek amacıyla turistik destinasyonları geliştirme, bağlantı imkanlarını iyileştirme ve turizm tanıtımları yoluyla uluslararası ziyaretçi çekme çabalarını artırdı.

Kaynak: Xinhua