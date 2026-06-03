Haberler

Endonezya'yı Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı 2020'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Endonezya'yı Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı 2020'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı 2026'nın ilk dört ayında 4,68 milyona yükselerek 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 8,24 artış kaydedildi.

CAKARTA, 3 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı 2026 yılının ocak-nisan döneminde 4,68 milyona ulaştı. Endonezya İstatistik Kurumu'nun salı günü açıkladığı verilere göre bu, 2020'den bu yana yılın ilk dört ayında kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,24'lük artışa işaret ederek, ülkenin turizm sektöründeki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.

Kurumun İstatistik Metodolojisi ve Bilgi Birimi Başkan Yardımcısı Pudji Ismartini düzenlediği basın toplantısında, "Genel olarak 2026'nın nisan ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,75, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,22 artışla 1,25 milyona yükseldi" dedi.

Artışın ülkenin önemli hava, deniz ve kara giriş noktalarının tamamında görülmesi, ülkeye gelen yabancı turist sayısında geniş tabanlı bir büyümeye işaret ediyor.

Endonezya, pandemi sonrası toparlanma sürecini desteklemek amacıyla turistik destinasyonları geliştirme, bağlantı imkanlarını iyileştirme ve turizm tanıtımları yoluyla uluslararası ziyaretçi çekme çabalarını artırdı.

Kaynak: Xinhua
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

Para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında polisi bekledi
CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Bu nasıl bir kayırmacılıktır? Kim var kim yok belediyelere sokmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Trabzonspor'dan Onana hamlesi

Beklenen oldu!

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü

Ülke şokta! Kraliyet Donanması'na ait helikopter araziye çakıldı
İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi

İnfaz dalgası sürüyor! Binbaşıyı katleden zanlının kalemi kırıldı
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu