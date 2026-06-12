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Albüm: Endonezya, İsraf Nedeniyle Ücretsiz Yemek Programını Yeniden Yapılandıracak

Albüm: Endonezya, İsraf Nedeniyle Ücretsiz Yemek Programını Yeniden Yapılandıracak
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Endonezya, ayda 1 trilyon rupiye (54 milyon dolar) varan bütçe açığı nedeniyle Ücretsiz Besleyici Yemek programını yeniden yapılandıracağını duyurdu. Bakan Hasan, israfın mutfakların aşırı yaygınlaşmasından kaynaklandığını belirtti.

BANDUNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Endonezya, ayda 1 trilyon Endonezya rupisine (54 milyon ABD doları) varan devasa bütçe açığına ilişkin haberlerinden ardından Ücretsiz Besleyici Yemek programını yeniden yapılandıracağını duyurdu.

Endonezya Gıda İşleri Koordinasyon Bakanı Zulkifli Hasan, israfın Ücretsiz Besleyici Yemek mutfaklarının aşırı şekilde yaygınlaşmasından kaynaklandığını söyledi etti. Başlangıçta mutfakların 21.000 lokasyonda kurulmasının hedeflendiğini kaydeden bakan, uygulama ağının beklenmedik şekilde genişlemesiyle 27.877 lokasyona ulaşıldığını belirtti.

Hasan, bir mutfağın günlük 6 milyon rupi (324 dolar) teşvik aldığı programda, israf edilen sübvansiyonlar nedeniyle aylık tahmini 1 trilyon rupiye (54 milyon dolar) varan bir bütçe açığı oluştuğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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