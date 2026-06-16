Emep Genel Başkanı Aslan: "Öğretmenlere Dönük Saldırılar Derhal Durdurulsun, Temel Talepleri Kabul Edilsin"

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, hükümete ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Öğretmenlere dönük saldırılar derhal durdurulsun, öğretmenlerin temel talepleri kabul edilsin. Bir yıl önce sözü verilen özel okul patronları ile özel sektör öğretmenlerinin buluşacağı toplantı geciktirilmeden yapılsın" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Özel sektör öğretmenlerinin talepleri derhal kabul edilsin" başlığıyla açıklama yaptı. Emek Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş uygulamasının geri getirilmesi, belirli süreli iş sözleşmelerinin kaldırılması ve kamuda görev yapan öğretmenlerle aynı özlük haklarına sahip olmak için geçtiğimiz gün Ankara'ya taşıdığı mücadele devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin taleplerine sağır. Seslerini duyurmak isteyen öğretmenler sürekli darbedilerek gözaltına alınıyor. 'Biz bu şiddeti okullarımızda her gün yaşıyoruz' diyen öğretmenler ise haklarımızı almadan mücadeleyi sonlandırmamakta kararlı."

Saray iktidarına ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz: Öğretmenlere dönük saldırılar derhal durdurulsun, öğretmenlerin temel talepleri kabul edilsin. Bir yıl önce sözü verilen özel okul patronları ile özel sektör öğretmenlerinin buluşacağı toplantı geciktirilmeden yapılsın. Dün sendikacıları tutuklayan, ücretleri için Ankara'ya yürüyen madencilerin önüne barikat çeken Saray düzeninin en temel talepleri için demokratik haklarını kullanan öğretmenlere dönük saldırıları kurulmak istenen yeni ucuz emek rejiminin karakterini göstermektedir. Saray rejiminin bu sömürü düzenini savunmak için uyguladığı saldırılara karşı mücadele eden madencilerle, öğretmenlerle, köylülerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Saldırıları püskürtmenin, taleplerimizi kazanmamızın tek yolu Saray ve sermayenin saldırılarına karşı mücadelelerimizi birleştirmekten geçmektedir. Birleşe birleşe kazanacağız!"

Kaynak: ANKA