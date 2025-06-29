Emeklilikte Adalet Derneği'nden Kademeli Emeklilik Talebi

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Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte 'kademeli emeklilik' talebini dile getirdi. Genel Başkan Mihriban Uğurlu, 8 Eylül 1999 öncesi işe girenlerin avantajlarından yararlandığını belirterek, 1999 sonrası işe girenlerin haksızlığa uğradığını vurguladı ve acilen kademeli emekliliğin yasalaşmasını istedi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda "kademeli emeklilik" talebini dile getiren etkinlik düzenledi.

Meydanda stant kuran dernek üyeleri, vatandaşlara emeklilik sistemine ilişkin broşürler dağıttı.

Derneğin Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, yaptığı açıklamada, 2023 yılında emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yasal düzenleme yapıldığını ancak bu düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapsadığını dile getirdi.

Bu tarihten bir gün sonra işe giren bir vatandaşın akranlarından yıllar sonra emekli olacak şekilde sistem dışında bırakıldığını anlatan Uğurlu, "8 Eylül 1999 öncesi işe girenler 5 bin- 5 bin 975 gün primle emekli olurken, biz 8 bin, 9 bin, hatta 10 bin gün prim ödeyerek 17 yıl daha fazla çalışmak zorundayız. Kademeli emeklilik acilen yasalaşmalı." dedi.

Uğurlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce kademeli emeklilik taleplerini bir kez daha duyurmak istediklerini belirterek, "Biz erken emeklilik değil, işe giriş yılına göre belirlenmiş kademeli emeklilik istiyoruz. Çünkü şu an emekli olanlardan daha fazla çalıştık, daha fazla prim ödedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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