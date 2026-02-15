Bakan Uraloğlu'ndan 'PTT Emekli Ödeme Kampanyası' açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Ptt Emekli Ödeme Kampanyası' kapsamında belirli şartları sağlayan emeklilere bir defaya mahsus 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Ptt Emekli Ödeme Kampanyası' hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, bir defaya mahsus kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini belirterek, "Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor" dedi.

Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını ifade etti. Uraloğlu, "PTT üzerinden anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti.