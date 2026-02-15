Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan 'PTT Emekli Ödeme Kampanyası' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'PTT Emekli Ödeme Kampanyası' ile belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek verileceğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Ptt Emekli Ödeme Kampanyası' kapsamında belirli şartları sağlayan emeklilere bir defaya mahsus 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlandığını belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Ptt Emekli Ödeme Kampanyası' hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, bir defaya mahsus kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini belirterek, "Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor" dedi.

Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını ifade etti. Uraloğlu, "PTT üzerinden anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
