Emekliler, Yılın İkinci Günü 'Seyyanen Zam' Talebiyle Eylem Yaptı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şubesi, yılın ikinci gününde "tüm emeklilere seyyanen zam yapılması" talebiyle eylem yaptı. Şube Başkanı Bekir Erdem, Türkiye'de açıklanan resmi enflasyon verilerinin emeklilerin yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını belirterek, "Gıda, kira, enerji ve sağlık harcamalarındaki gerçek artışlar gizlenmekte, düşük zamlar bu sahte verilerle meşrulaştırılmaktadır. Bu açık bir emek kıyımıdır" dedi.

İsmet Paşa Caddesi Çeşme Durağı'nda bir araya gelen emekliler, hükümetin emekli politikalarını protesto etti. "Emekliye açlık, yandaşa saltanat", "Çare örgütlü mücadele, örgütlen, diren, değiştir", "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "Katkı payı ve ilaç farkları kaldırılsın" yazılı dövizleri taşıyan emekliler, "Sermayeye değil emekçiye bütçe", "Hükümet zammını al başına çal" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

"İktidarın "asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"

Tüm Emeklilerin Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, yaptığı açıklamada emekliliğin iktidarın bilinçli tercihiyle onurlu ve güvenceli bir yaşam hakkı olmaktan çıkarıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Milyonlarca emekçi daha çalışırken yoksullaştırılmakta, emeklilik ise bu yoksulluğun derinleştirilmiş bir biçimi olarak dayatılmaktadır. Bu tablo bir tesadüf değildir. Tek adam rejimiyle bütünleşmiş neoliberal bir yoksullaştırma stratejisinin sonucudur. İktidarın 'asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 2024 yılında resmi enflasyon yüzde 44 olarak açıklanırken, asgari ücret artışı yüzde 30'da kalmıştır. 2025 yılı için beklenen yaklaşık yüzde 31'lik enflasyona karşılık asgari ücret artışı yalnızca yüzde 27 olmuştur. Asgari ücret iki yılda yalnızca resmi enflasyon oranında artırılsaydı bugün 28 bin 75 TL değil, 32 bin 156 TL olması gerekirdi. Aradaki yaklaşık 4 bin 100 TL'lik fark, emeğin nasıl bilinçli biçimde ezildiğinin açık kanıtıdır. Büyümeden emekçiye pay verilmemiş, geçim koşulları tamamen yok sayılmıştır."

"Bu bir artış değil; yoksulluğun derinleştirilmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır"

Türkiye'de açıklanan makyajlı enflasyon oranlarının emeklilerin ve emekçilerin yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtamadığını ifade eden Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gıda, kira, enerji ve sağlık harcamalarındaki gerçek artışlar gizlenmekte, düşük zamlar bu sahte verilerle meşrulaştırılmaktadır. Bu açık bir emek kıyımıdır. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması planlanan artışların yüzde 12-13, memur emeklilerine ise yüzde 18 bandında kalacağı görülmektedir. Bu bir artış değil; yoksulluğun derinleştirilmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır. Ekonomik yıkım barınma krizini de ağırlaştırmıştır. Büyük şehirlerde binlerce emekli pansiyonlarda, ucuz otel odalarında, sağlıksız barınaklarda hatta kamusal alanlarda yaşamaya zorlanmaktadır. Sosyal konut üretmeyen, barınmayı piyasanın insafına bırakan neoliberal anlayış, emekliler için barınma hakkını fiilen ortadan kaldırmıştır.

"Tüm emeklilere derhal seyyanen zam yapılmalıdır"

Erdem, Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Tüm emekliler sendikası olarak tutumumuz nettir: Tüm emeklilere derhal seyyanen zam yapılmalıdır. Bu artış en az 20 bin TL olmalı, kök aylık oyunlarına kurban edilmeden tüm emekli aylıklarına eşit biçimde yansıtılmalıdır. En düşük emekli aylığı, yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmelidir. Emeklilerin yıllar içinde uğradığı tüm kayıplar telafi edilmeli, refahtan pay verilmelidir. Sağlıkta soyguna son verilmeli; katkı payları, muayene ücretleri ve ilaç farkları tamamen kaldırılmalıdır."