Emeklilerden İntibak Yasası Talebi

Güncelleme:
Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emekliler arasında hizmet ve prime dayalı eşitliğin sağlanması için intibak yasasının çıkartılması gerektiğini belirtti. Emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Çalışkan, emekliler için asgari ücret düzeyinde maaş talep etti.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Hizmet ve prime dayalı intibak yasası çıkarılarak tüm emekliler arasındaki hizmet ve prime dayalı eşitlik sağlanmalı, geriye dönük adaletin tesisi gerçekleştirilmelidir." dedi.

Çalışkan, bir otelde gerçekleştirilen Tüm Emekliler Derneği 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda, ülkenin kalkınması, toplumun gelişmesi ve kurumların güçlenmesi için bir ömür emek veren emeklilerin, toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Çalışkan, emeklilerin bilgeliğinin, birikimi ve tecrübelerinin genç nesiller için yol gösterici olduğunu belirterek, "Biz insanca yaşanabilir emekli aylığı istiyoruz. Emekli aylıkları açlık ve yoksulluk sınırı altındadır. Talebimiz emekli maaşlarının en az açlık sınırının baz alarak belirlenmesi, refah payı eklenmesi ve asgari ücretin altında emekli maaşı olmamasıdır." görüşünü aktardı.

Emekli aylığının asgari ücretin altında olduğunu dile getiren Çalışkan, "İntibak yasasının çıkartılmasını istiyoruz. Farklı dönemlerde emekli olanlar arasında ciddi maaş farkları bulunmaktadır. Aynı prim ve aynı süreyle emekli olanlar arasında adaletsizlik oluşmuştur. Hizmet ve prime dayalı intibak yasası çıkarılarak tüm emekliler arasındaki hizmet ve prime dayalı eşitlik sağlanmalı geriye dönük adaletin tesisi gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram ikramiyelerinin güncelliğini kaybettiğini de ifade eden Çalışkan, ikramiyelerin en az asgari ücret seviyesine çıkartılması taleplerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Tüm Emekliler Derneği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı seçimlerine gidildi.

Satılmış Çalışkan, yeniden genel başkan seçildi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
