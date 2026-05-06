SpaceX, Texas'ta yarı iletken çip üretim tesisinin inşası için 55 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

SpaceX, Texas eyaletinde yarı iletken çip imalat tesisi inşası için 55 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Bu projenin, yerli yarı iletken üretim kapasitesini artırması bekleniyor.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in, Texas eyaletinde yarı iletken çip imalat tesisinin inşası için 55 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Texas'a bağlı Grimes ilçesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, SpaceX'in yapmayı değerlendirdiği yatırım hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, SpaceX'in, eyaletteki bir rezervuar alanında yarı iletken çip imalat tesisinin inşa edilmesini teklif ettiği belirtildi.

Projenin, "yerli yarı iletken üretim kapasitesinde dönüştürücü bir yatırım olacağı" ifade edilen açıklamada, şirketin bu kapsamda ilk aşama için 55 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yatırımın olası ek fazlarla birlikte 119 milyar dolara kadar çıkabileceği kaydedildi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 14 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "Terafab" adını verdiği projenin, 7 gün içinde başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
