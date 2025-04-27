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Elbrus Dağı'nda Hayatını Kaybeden Mehmet Kocaakça, Manavgat'ta Defnedildi

Elbrus Dağı'nda Hayatını Kaybeden Mehmet Kocaakça, Manavgat'ta Defnedildi
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Rusya'daki Elbrus Dağı'nda tırmanış sırasında yaşamını yitiren dağcı Mehmet Kocaakça'nın cenazesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi. Törene ailesi ve birçok kişi katıldı.

Rusya'da 4 arkadaşıyla tırmandığı Elbrus Dağı'nda yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça'nın (53) cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Rusya'daki işlemlerin ardından İstanbul'a, sonra da Antalya'ya getirilen cenaze, havalimanında aile tarafından teslim alındı.

Kocaakça'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'ne getirildi.

Ahmetler Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaakça'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kocaakça'nın ailesi, yakınları, dağcı arkadaşlarının yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Elbrus Dağı'nda yaralı olarak kurtarılan Cihan Yıldırım da arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yıldırım, cenaze defnedilirken üzüntü yaşadı.

Defin sonrası Kocakça'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Olay

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın aniden kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı bulunmuş, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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