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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında dağ keçileri görüntülendi

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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında dağ keçileri görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Yedigözü köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ merkeze bağlı Yedigözü köyü yolunda görüldü. Köy yolundan karşıya geçen keçi sürüsü bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Hayvan Hakları Çevre Doğa Güncel Haberler

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