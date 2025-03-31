Elazığ'da Dolu Kayısı Ağaçlarına Zarar Verdi
Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan dolu, Gökbelen ve Göldere köylerinde meyve ağaçlarına zarar verdi. Dolu, özellikle çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarını olumsuz etkiledi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde dolu bazı köylerde meyve ağaçlarına zarar verdi.
Gökbelen ve Göldere köyleri başta olmak üzere etkili olan dolu özellikle çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarında zarara neden oldu.
Gökbelen köyü sakinlerinden Selim Aslan, gün içerisinde nohut büyüklüğünde yağan dolunun meyve bahçelerine zarar verdiğini belirtti.
Köylerinde yoğun olarak kayısı yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Aslan, "Dolu yeni çiçek açmış kayısı ağaçlarımıza zarar verdi. Yağan dolu bu yılki üretime olumsuz etki edecek." dedi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel