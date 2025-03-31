Elazığ'da Dolu Kayısı Ağaçlarına Zarar Verdi

Elazığ'ın Keban ilçesinde dolu bazı köylerde meyve ağaçlarına zarar verdi.

Gökbelen ve Göldere köyleri başta olmak üzere etkili olan dolu özellikle çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarında zarara neden oldu.

Gökbelen köyü sakinlerinden Selim Aslan, gün içerisinde nohut büyüklüğünde yağan dolunun meyve bahçelerine zarar verdiğini belirtti.

Köylerinde yoğun olarak kayısı yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Aslan, "Dolu yeni çiçek açmış kayısı ağaçlarımıza zarar verdi. Yağan dolu bu yılki üretime olumsuz etki edecek." dedi.