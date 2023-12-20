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Elazığ'da depremden etkilenenlere TOKİ'den konut desteği

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Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından yapılan 2 bin 936 konuttan 1374'ü ay sonunda tamamlanacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutundan 1374'ü ay sonunda tamamlanacak.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

İlde yapımı süren 2 bin 936 konuttan kaba işlemleri tamamlanan 1374'ünün dış cephe işlemleri yapıldı. Konutların, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Tamamlanma aşamasındaki 1374 konut, ay sonunda teslime hazır hale gelecek.

"Vatandaşlarımızı bir an önce güvenilir, huzurlu ev ortamlarına kavuşturacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, AA muhabirine, Elazığ'da depremin etkilerini ortadan kaldırmak, izlerini silmek ve vatandaşları yeni konutlarına kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Deprem konutlarının yapımının hızla ilerlediğini ifade eden Önalan, "Gerek yerinde dönüşüm projesi gerekse rezerv alanda yaptığımız konutlarla vatandaşlarımızı bir an önce güvenilir, huzurlu ev ortamlarına kavuşturacağız." dedi.

Konutları lokasyon olarak şehrin en iyi yerlerine yaptıklarını anlatan Önalan, "Konutlar, 3+1 şeklinde güvenli tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları gibi alanlarıyla halkımızın rahat edebileceği site özelliğine sahip yerler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konutların 1887'sinin il merkezinde inşa edildiğini belirten Önalan, bu konutlardan 1374'ünü ay sonuna kadar tamamlayarak AFAD'a teslim edeceklerini belirtti.

Merkezde yapılan 1887 konutun fiziki gerçekleşme oranının yüzde 75 civarında olduğunu dile getiren Önalan, "Bunlardan 1374'ünde yüzde 99'lardayız, inşallah bunları ay sonuna kadar teslim edeceğiz. İlçelerde ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65 civarında. Bunları da kısa sürede tamamlayarak teslim etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Baskil Deprem Elazığ Deprem Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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