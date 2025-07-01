Elazığ'da Çaya Giren Genç Boğuldu
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, ailesiyle piknik yapan 27 yaşındaki Serhat Çınar, serinlemek için girdiği Merivansuyu Çayı'nda akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, genç adamın hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çaya giren kişi boğuldu.
Üçocak beldesi Merivansuyu Çayı kenarında dün ailesiyle piknik yapan Serhat Çınar (27), serinlemek için suya girdi.
Çınar'ın akıntıya kapıldığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak Arıcak Devlet Hastanesine kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel