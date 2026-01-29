Tüik: Ekonomik Güven Endeksi, Ocak Ayında 99,4 ile Aynı Değerinde Kaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Ocak 2026'da değişmedi, 99,4 ile aynı değerinde kaldı.

Ocak ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 83,7 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ocak ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.