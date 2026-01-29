Haberler

Tüik: Ekonomik Güven Endeksi, Ocak Ayında 99,4 ile Aynı Değerinde Kaldı

Güncelleme:
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Ocak 2026'da 99,4 ile aynı değerinde kaldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 0,3 artarak 83,7'ye yükseldi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Ocak 2026'da değişmedi, 99,4 ile aynı değerinde kaldı.

TÜİK, 2026 yılının Ocak ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi, ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.

Ocak ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 83,7 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ocak ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.

Haberler.com
500

