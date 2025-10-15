Ekim Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı: Memur Ailesi İçin 37 Bin Lira

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), ekim ayında dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının 37 bin 287 lira, yoksulluk sınırının ise 92 bin 378 lira olduğunu açıkladı.

BES-AR, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık harcama tutarı, 37 bin 287 lira olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, yalnız yaşayan bir kamu emekçisinin maliyeti ise 60 bin 990 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı anlamına gelen yoksulluk sınırının ise 92 bin 378 lira olduğu kaydedildi.

BES-AR'ın araştırmasına göre, 2025 yılı itibarıyla 22 bin 104 TL olan asgari ücret, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının yüzde 68,69 altında kaldı.

Açıklamada, bir önceki yılın aynı ayına göre açlık sınırında yüzde 31,49, yoksulluk sınırında yüzde 18,81, yaşam maliyetinde ise yüzde 73,76 oranında artış yaşandığı belirtilerek, "Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 242 lirayı geçti. 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi üç ya da beş kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor" denildi.