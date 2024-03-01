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Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, ilk defa yönetici olacaklar için yazılı sınav şartı getirildi. Ayrıca, müdür yardımcısı görevlendirmelerinde kadın ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek.

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği uyarınca, ilk defa yönetici olacaklar için yazılı sınav şartı getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle, ilk defa yönetici olacaklar için yazılı sınav şartı getirildi. Adayların; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yazılı sınavda başarı göstermeleri gerekecek.

Müdür yardımcısı görevlendirmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin de bulunması durumunda aday, puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Özel eğitim öğretmenleri de artık özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek.

Daha önce yöneticilik yapmış olanlar ve öğretmenlik görevine dönmüş olanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilecek. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yöneticiler, Bakan tarafından 4 yıllığına görevlendirilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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