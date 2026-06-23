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Diyarbakır'da üreticilere modern bağcılık için ekipman desteği sağlandı

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarımsal üretimi artırmak ve modern bağcılığı yaygınlaştırmak amacıyla 30 üreticiye çapa makinesi, üzüm sıkma makinesi, budama makası ve ilaçlama makinesi gibi ekipmanlar teslim edildi. Projeye GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Eğil Belediyesi yüzde 75 oranında destek sağladı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarımsal üretimi artırmak ve modern bağcılığı yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere makine ve ekipman desteği sağlandı.

Eğil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Dere Mahallesi'nde 2. Etap Makine Ekipman Dağıtım Programı düzenlendi.

İlçede sürdürülebilir tarımın güçlenmesini hedefleyen programda, üreticilere yüzde 50 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüzde 25 Eğil Belediyesi destek verildi.

Proje kapsamında belirlenen şartları yerine getiren 30 üreticiye, 26 römorklu ve pulluklu çapa makinesi, 6 üzüm sıkma makinesi, 3 budama makası ve motorlu sırt pülverizatörü (ilaçlama makinesi) teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, yerel üreticileri desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, dağıtılan modern ekipmanların tüm çiftçilere bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundu.

Seydaoğlu, "Eğil ilçesi nasıl tarihi, kültür ve turizm anlamında bir marka değeriyse tarım anlamında da bir marka değeri olacaktır. Eğil Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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