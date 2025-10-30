Ege Üniversitesi'nde Atık Depozito Makinesi Kuruldu

Ege Üniversitesinde (EÜ) cam, metal ve plastik atıklar karşılığında depozito kazandıran makine kuruldu.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) koordinasyonunda Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirilen makine, ambalajları sensörlerle tanımlayarak otomatik ayrıştırıyor.

Atıklar doğru bölmelere yönlendirilirken kullanıcılar her ambalaj için belirli bir miktar depozito ücreti kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacağını ve öğrenciler ile personelin atık yönetimi konusunda farkındalığının artacağını belirtti.

ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Armağan Kınal, sistemin mobil uygulamayla desteklendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sistem yalnızca çevresel fayda sağlamıyor, aynı zamanda toplumun sürdürülebilirlik farkındalığını artıran bir dijital uygulamayla da destekleniyor. Kullanıcılar atıklarını makineye bıraktıklarında para kazanabiliyor ve bu parayı farklı alanlarda kullanabiliyor."