Eflani'de Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı

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Eflani Belediyesi, doğal gaz altyapı çalışmalarına başladı. Başkan Hüsnü Akın, hizmetin en geç ekim ayında tamamlanmasını planladıklarını belirtti ve vatandaşların abonelik işlemlerini hızlandırmalarını istedi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, AA muhabirine, çalışmaların en geç ekim ayında tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Okullar açıldığında doğal gazın kullanılıyor olması için süreç hızla sürüyor." dedi.

Altyapı hazırlıkları kapsamında vatandaşların ikametgahlarını merkez ve mahallelere almalarını, aynı zamanda doğal gaz abonelik işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Akın, doğal gazın ilçeye önemli bir konfor sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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