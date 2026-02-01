Haberler

Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Dürüst, güven tazeledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Aykut Dürüst, tek liste ile yeniden seçildi. Dürüst, görev süresini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor ve kongrede katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel kurulunda seçimlere tek listeyle gidildi.

Genel kurulun yapıldığı kültür merkezinin fuaye alanında kurulan stantlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Aykut Dürüst, yaptığı açıklamada, kendisine güvenen tüm oda üyelerine teşekkür etti.

Dürüst, 4 yıllık görev süresini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Tek listeydik, kazandık. Bu ilginç ve güzel bir kongre oldu. Çünkü biz üyelerimize hakkını vermek istedik. Onlara hizmet ettik. Bugün de onların günüydü. Çok güzel bir havada kongre oldu. Canlı müzik eşliğinde, 60 çeşit açık büfe eşliğinde bir ikramlarla onlara hak edeni vererek yaptık." ifadesini kullandı.

