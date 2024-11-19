Edirne Valisi, Milli Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i Ağırladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçiler makamdaki görüşmede çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Akgül ve Kayaalp'e çalışmalarında başarı diledi.