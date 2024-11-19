Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi, Milli Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i Ağırladı

Edirne Valisi, Milli Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i makamında kabul etti. Vali Sezer, güreşçilerin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçiler makamdaki görüşmede çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Akgül ve Kayaalp'e çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış

 Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Bahar 25. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! BAE Katar CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BAE Katar maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bir Gece Masalı 12. bölüm full HD tek parça izleme linki 19 Kasım Salı! İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı? Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir (İHTİMALLER)? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Kasım Meram, Beyşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.