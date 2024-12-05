Üye Girişi
Haberler
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

 ABD'de deprem sonrası tsunami paniği! Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

 Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı

Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

Edirne İl Genel Meclisi'nde Kadın Hakları Günü Kutlandı

Edirne İl Genel Meclisi'nde Kadın Hakları Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantılarında 2025 su ücretleri belirlendi ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadın muhtarlar konuk edildi. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması gerektiği vurgulandı.

Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda 2025 için su ücreti metreküp başına asgari 13 lira olarak belirlendi. Katı atık toplama bedelinin hane başına aylık 30 lira, atık su ücretinin de metreküp başına 1 lira olması kararlaştırıldı.

Edirne'deki kadın muhtarlar ile sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere üye kadınlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla İl Genel Meclisi'ne konuk oldu.

Gegeoğlu, konuk kadınlara geldikleri için teşekkür etti.

Atatürk'ün dünya ülkelerinden önce attığı adımla Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu belirten Gegeoğlu, "Kadınlar olarak daha fazla mücadele etmemiz lazım. O yüzden amacımız olmak zorunda. Birincisi ve en kıymetli olanı bir arada durmamız, dayanışmamızı artırarak çoğaltmamız lazım. Genç kardeşlerimizle birlikte hayal kurmamız lazım. Hayal kurmazsanız, istemez, talep etmezseniz bu işler olmuyor." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Üyesi Nergiz İnce de kadınların siyaset, akademi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere her alanda kadınların artarak çoğalmasını dilediğini ifade etti.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı da Edirne Kadın Dayanışması olarak 2017'den beri attıkları adımlarla kadınların temsili noktasında önemli yol kat ettiklerini belirtti.

Toplantıda kadın muhtarlar da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
img

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
img

İngiltere'de çocuklara en çok konulan isme bakın! Türkiye'den bir farkı yok
img

14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı? Cep telefonu kaç taksit oldu? Firmino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Bournemouth Tottenham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Emre Kongar Tele1 den ayrıldı mı, Emre Kongar neden yok? Fulham Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fulham Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.