Edirne'de tefecilik operasyonu; 2 tutuklama

Edirne'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı. Şüphelilerin yüksek faizle borç para vererek mağdur ettikleri belirlendi.

EDİRNE'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen ortak çalışmalar kapsamında; üç şüphelinin paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, yüksek miktarlarda senet imzalatarak mağdur ettikleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda; 1 ruhsatız tabanca, 56 fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyonlarda E.V., İ.K. ve M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve M.M. tutuklanırken, E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

