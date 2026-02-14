Haberler

Edirne'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İşlemler sonrasında ele geçirilen malzemeler arasında 16 milyon lira değerinde senetler, silahlar ve uyuşturucu kullanma aparatları yer aldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, değeri 16 milyon 464 bin 800 lira olan 45 senet, 35 imzalı boş senet, tapu senedi, 105 bin 700 lira alacak yazılı 3 el notu, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 57 mermi, 22 av tüfeği fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
