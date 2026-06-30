Haberler

Edirne'de 1500 dekar tarım arazisi yangında zarar gördü

Edirne'de 1500 dekar tarım arazisi yangında zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek buğday ve kanola ekili 1500 dekar alanı küle çevirdi. Yangın 2 saatte söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

EDİRNE'de tarım arazisinde çıkıp, geniş alana yayılan yangında buğday ve kanola ekili 1500 dekar alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında, öğle saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kanola ve buğday ekili alana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda Edirne Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına köylüler de traktörler ve su tankerleriyle müdahale etti. Geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Üreticiler, yangında, yaklaşık 1500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı