Edirne'de palamut sezonu erken başladı, tezgahlarda tanesi 125 liraya satılıyor

Edirne'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor.

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine palamut sezonunun bu yıl önceki yıllara göre erken başladığını söyledi.

Palamudun normalde eylül ayının ortalarından itibaren görülmesini beklediklerini belirten Çimen, "Şu an palamudun bir tanesi 125 lira. Balığın bir tanesi 1 kiloya yakın geliyor, 1 kilo 200 gram. Palamut bu sene çok erken geldi, ağustosta balık vardı, palamut vardı. Normalde palamudun olması eylül sonuydu." dedi.

Çimen, havaların soğumasıyla vatandaşların balığa talebinin arttığını ifade etti.

Balık almak için tezgaha gelen Yener Kayın da çocuklarının palamudu sevdiğini söyledi.

Palamudun bu yıl bol çıktığını belirten Kayın, "Bu sene bol çıktı, fiyatlar da gayet normal. Ben herkese yemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA