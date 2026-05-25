Edirne'de Özşen Madencilik İşçileri Ödenmeyen Hakları İçin Yürüyüşlerini Sürdürüyor

Edirne'de Özşen Madencilik'te konkordato ilanı sonrası ücret ve tazminat alamayan işçiler, 6 gündür süren direnişlerinin ardından Kavacık'tan Uzunköprü'deki maden ocağına yürüyüş başlattı. Polis engellemesine rağmen eylemlerine devam eden işçiler, üç aylık ücretleri ve tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

(ANKARA) - Edirne'de Kiremitçiler Grubu'na ait Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından ücret ve tazminat haklarını alamadıklarını belirten maden işçileri, direnişlerinin 6'ncı gününde Kavacık'tan Uzunköprü'deki maden ocağına yürüyüş başlattı.

Edirne'de Kiremitçiler Grubu'na ait Özşen Madencilik'te çalışan ve ücret ile tazminat haklarının ödenmediğini belirten işçilerin başlattığı eylem sürüyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlenmelerinin ardından işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, direnişlerinin 6'ncı gününde Edirne'nin Kavacık Köyü'nde toplanarak Uzunköprü'de bulunan maden ocağına yürüyüş başlattı.

Yaklaşık 200 maden işçisi, "Haklarımızı alana kadar dönmek yok" sloganıyla yürüyüşlerini sürdürürken, eylem sırasında polis engellemesiyle karşı karşıya kaldı. İşçiler, yürütülen müzakerelerin ardından yürüyüşlerine devam etti.

ÜÇ AYLIK ÜCRETLER İLE TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ TALEBİ

İşçiler, üç aydır ödenmeyen ücretleri, yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai ücretleri ve emekli olanların tazminat alacakları bulunduğunu ifade ediyor. İşten çıkarılan işçilerin geri alınmasını isteyen madencilerin talepleri arasında, çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi de bulunuyor.

Kaynak: ANKA
