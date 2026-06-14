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Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları sürüyor

Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları sürüyor
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Edirne İl Özel İdaresi, Meriç ilçesinde 10 köyü etkileyen Rahmanca-Akçadam kara yolunun 5 kilometrelik ikinci bölümünü asfaltladı. Çalışmalar Uzunköprü'nün köy yollarında devam edecek.

Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarını asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meriç ilçesinde 10 köyün ulaşımını doğrudan etkileyen Rahmanca - Akçadam kara yolunun 5 kilometrelik ikinci bölümündeki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Asfaltlama çalışmalarına Uzunköprü'nün Çalı, Kurdu ve Gemici köyleri arasındaki yolda devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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