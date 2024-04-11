Edirne'de kavga eden iki faytoncu birbirini yaraladı

Edirne'de kavga eden iki faytoncu birbirini yaraladı.

Lozan Caddesi'ndeki Hacı Adil Bey Çeşmesi önünde müşteri bekleyen S.U. ile İ.Y. arasında tartışma çıktı.

Olayın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu faytoncular birbirlerini yaraladı.

İ.Y. faytonuyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, İ.Y'yi Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde yaralı yakaladı. İ.Y. ambulansla hastaneye sevk edildi.

İki faytoncu arasında husumet olduğu ileri sürüldü.