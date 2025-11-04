Edirne'de Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları incelendi.

Ürünlerin muhafaza koşulları ve mevzuata uygunluklarını değerlendiren ekipler son kullanma tarihlerini de denetledi.

Vatandaşların gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla süreceği belirtildi.