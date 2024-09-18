Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Gaziler ve Gençler Geleneksel Spor Etkinliğinde Buluştu

Edirne'de Gaziler ve Gençler Geleneksel Spor Etkinliğinde Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında gaziler, gençlerle bir araya gelerek geleneksel spor oyunları oynadı ve askerlik anılarını paylaştı. Etkinlikte gençler ve gaziler çeşitli spor aktivitelerinde bulundu.

Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde "Koşabiliyorken Koş" Projesi kapsamında Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi.

Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı.

Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Huzurevi sakinlerinin de katıldığı programda gaziler gençlerle askerlik anılarını da paylaştı.

"Kuşaklar arası buluşma gerçekleşti"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, gazetecilere Edirne Valisi Yunus Sezer'in katkılarıyla oluşturulan alanda güzel etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Gazilerin geleneksel spor alanında adeta askerliklerini yeniden yaşadıklarını anlatan Ak, doğayla iç içe olan bu alanda her hafta etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da etkinlikte kuşaklar arası bir buluşma sağladıklarını dile getirdi.

Kıbrıs gazisi Fevzi Demir, AA muhabirine, spor alanının askeri eğitim tesislerine benzediğini belirterek, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal askerlikten bu yana spor yapmayı hiç bırakmadığını, bugünkü sporunu da geleneksel spor alanında gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Güneydoğu gazisi Sergülen Güzar ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ve kendilerini unutmayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

edirne Güncel Kültür Yaşam Spor

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });