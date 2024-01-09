Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Karakoç, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" fotoğrafını seçen Karakoç, "Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafına oy verdi.

Karakoç, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", çevre ve yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın Ata'nın huzurunda spor kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Er meydanında" isimli fotoğrafları seçti.