Teis Genel Başkanı Saydan: "Güçlü Bir Halk Sağlığı Sistemi, Güçlü Eczaneler Olmadan Ayakta Kalamaz"

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye'de eczacılık mesleği 'Geleneksel Eczacılık Modeli'ne dayanır ve bu model korunmalıdır" dedi. Saydan, "Güçlü bir halk sağlığı sistemi, güçlü ve bağımsız eczaneler olmadan ayakta kalamaz" ifadelerini kullandı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, eczacılığın yalnızca bir meslek değil, halk sağlığının en erişilebilir güvencelerinden biri olduğunu belirtti. Saydan, "14 Mayıs, bir meslek gününün ötesinde; halk sağlığının en erişilebilir güvencesi olan eczacılığın tarihine, emeğine ve toplumsal sorumluluğuna dikkati çektiğimiz önemli bir gündür" dedi.

Eczacılık mesleğinin toplum sağlığını merkeze alan anlayışla büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü ifade eden Saydan, mahalle eczanelerinin yalnızca ilaç temin edilen yerler değil, aynı zamanda vatandaşın güven duyduğu sağlık danışma merkezleri olduğunu belirtti.

"Artan maliyetler, ilaç tedarik sorunları ve sürdürülebilirlik kaygıları, bağımsız eczanelerimizin varlığını tehdit etmektedir. Güçlü bir halk sağlığı sistemi, güçlü ve bağımsız eczaneler olmadan ayakta kalamaz" diyen Saydan, sağlık sistemlerinde yaşanan dönüşüm ve ekonomik baskılar karşısında geleneksel eczacılık modelinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi."

TEİS olarak geleneksel eczacılığın korunmasını, serbest eczanelerin ekonomik olarak güçlendirilmesini, eczacının sağlık sistemindeki danışman rolünün daha etkin tanınmasını ve ilaçta erişilebilirlik ile sürdürülebilirliğin sağlanmasını savunduklarını kaydeden Saydan, genç eczacıların mesleğe umutla bakabileceği bir yapının oluşturulmasının önemine işaret etti.

Saydan, "Eczacılık, yalnızca ilaç vermek değildir; güven vermektir, yol göstermektir, insan hayatına dokunmaktır. 14 Mayıs vesilesiyle; gece gündüz demeden halk sağlığı için fedakarca çalışan tüm eczacılarımızın ve eczane emekçilerimizin Eczacılık Günü'nü kutluyor, mesleğimizin saygınlığını ve geleneksel eczacılığın değerini koruma mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadesini kullandı.

