EBER GÖLÜ'NE 'GİRİŞ YASAĞI' KALDIRILDI

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Eber Gölü ve çevresinde 2 Eylül'de alınan giriş yasağı, 2 Aralık itibarıyla sona erdi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bölge halkından yangınlara karşı hassasiyet beklediklerini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR'da Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarındaki Eber Gölü'ne çevresindeki yangınlar nedeniyle 2 Eylül'de alınan giriş yasağı uygulaması 2 Aralık itibarıyla sona erdi.

Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, geçen 2 Eylül'de Eber Gölü ve çevresindeki yangınlar nedeniyle alınan yasaklama kararının kaldırıldığını söyledi. Yiğitbaşı, "Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarla yaptığımız toplantı sonucu yasaklama kararını kaldırdık. Bölge halkı yangınlarla ilgili maksimum düzeyde hassasiyet ve farkındalık bekliyoruz" dedi. Yasağın ardından geçimini gölde kamış üretiminden sağlayanlar hazırlıklarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
