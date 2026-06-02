DÜTAGAM çevre dostu projeler üretiyor

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM), çevre dostu projeleri hayata geçiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre görüşlerine yer verilen Merkez Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, "sıfır atık" prensibini akademik sahadan üretim koridorlarına taşıyan merkezin, tarımsal atıklara çöp olarak değil başka endüstriler için hammadde olarak baktığını belirtti.

Fındık zürufundan budama atıklarına kadar tonlarca tarımsal atığın laboratuvar ortamında işlenerek ekonomiye kazandırıldığını aktaran Akçay, "sıfır atık" modeline bilimsel yön verildiğini kaydetti.

Akçay, DÜTAGAM olarak yürüttükleri faaliyetlerin hem çevre kirliliğini önlediğine hem de ekonomik kazanç sağladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Elde ettiğimiz tarımsal kompostları üreticilerimize sunarak tonlarca atığın doğaya zarar vermesini engelliyor, 'sıfır atık' bilincini her alanda yaşatıyoruz. Ayrıca bölgenin fındık üreticilerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan fındık dal atıklarından tıbbi ve yenilebilir mantar üreterek katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz."