Haberler

DÜTAGAM çevre dostu projeler üretiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜTAGAM, fındık zürufu ve budama atıklarını işleyerek hem çevre kirliliğini önlüyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Merkez, atıklardan kompost ve tıbbi mantar üretiyor.

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM), çevre dostu projeleri hayata geçiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre görüşlerine yer verilen Merkez Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, "sıfır atık" prensibini akademik sahadan üretim koridorlarına taşıyan merkezin, tarımsal atıklara çöp olarak değil başka endüstriler için hammadde olarak baktığını belirtti.

Fındık zürufundan budama atıklarına kadar tonlarca tarımsal atığın laboratuvar ortamında işlenerek ekonomiye kazandırıldığını aktaran Akçay, "sıfır atık" modeline bilimsel yön verildiğini kaydetti.

Akçay, DÜTAGAM olarak yürüttükleri faaliyetlerin hem çevre kirliliğini önlediğine hem de ekonomik kazanç sağladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Elde ettiğimiz tarımsal kompostları üreticilerimize sunarak tonlarca atığın doğaya zarar vermesini engelliyor, 'sıfır atık' bilincini her alanda yaşatıyoruz. Ayrıca bölgenin fındık üreticilerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan fındık dal atıklarından tıbbi ve yenilebilir mantar üreterek katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz."

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi: Söz verdim mi tutarım

Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Özel 'Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor' dedi, jet yanıt geldi

Özel "Zeyrek'e çarpıldı diyen kadın" dedi, o isimden jet yanıt geldi