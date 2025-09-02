Düzce İş Kulübü 2 Bin 643 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Düzce Belediyesi İş Kulübü, 2 bin 643 kişinin işe yerleşmesini sağlayarak istihdama katkı sundu.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019'da Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce İŞKUR, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Düzce Belka A.Ş. arasında imzalanan protokolle kurulan Düzce İş Kulübü'nde 5 yıllık dönemde toplam 10 bini aşkın kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı.

Görüşülen 8 bin kişi, kişisel özellikleri ve yeteneklerine uygun işe yönlendirildi, bunlardan 2 bin 643 kişiyi bir işe yerleştirildi.

Düzce İş Kulübü bünyesinde istihdam alanlarına göre düzenlenen teorik ve pratik eğitim çalışmaları da özellikle gençler tarafından ilgi görüyor.

Bugüne kadar 375 kişi eğitimlerden faydalanırken, 420 vatandaş da başvuruda bulundu.

İzmir'in Foça ilçesi Düzce'nin kardeş şehri oldu

Düzce Belediye Meclisi'nin eylül ayı birinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili Hasan Günden başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, bir önceki birleşime ait karar özetlerini kapsayan tutanak okunarak oy birliğiyle onaylandı. Gündemde yer alan 26 madde görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan, Foça Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması talebi oy birliğiyle kabul edildi.