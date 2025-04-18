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Düzce'de Sahte Altın Satışı Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Sahte Altın Satışı Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı
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Düzce'de kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli, iş yeri sahibinin ihbarı ile suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen para ve yarım kilogram sahte altın ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Düzce'de, kuyumculara sahte altın satmak isterken yakalanan 3'ü kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler Z.K, E.K, C.T.U. ve C.K. altın suyuyla kapladıkları bakır ve gümüş bileklik ve kolyeleri kuyumcuya satmak istedi.

Şüphelilerin hareketlerinden kuşkulanan ve altınların sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise ihbar etti.

Harekete geçen ekipler, kuyumcuda 3'ü kadın 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve yaklaşık yarım kilogram sahte altın ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin 2011 yılında İzmir'de aynı suçtan yakalandığı, dolandırıcılık suçundan haklarında arama kaydı olduğu öğrenildi.

Zanlıların 2 gün önce İstanbul'da, dün ise Sakarya ve Düzce'de birçok kuyumcuda altın bozdurduğu, konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Z.K, E.K, C.T.U. ve C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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