Düzce'de Kadın Girişimcilerin Ürünleri Sosyal Tesisle Sergilenecek

Düzce'de Kadın Girişimcilerin Ürünleri Sosyal Tesisle Sergilenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde açılan 'Dip Mahallesi Çınaraltı Sosyal Tesisi', girişimci kadınların el emeği ürünlerini sergileyerek ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Tesis, yerel imkanlarla restore edilen eski kooperatif binasında hizmet verecek.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde açılan sosyal tesiste girişimci kadınların el emeği ürünleri sergilenecek.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Darıyeri Hasanbey Mahallesi'nde Abhaz kültüründen izler taşıyan ancak uzun süredir atıl durumda olan kooperatif binası yerel imkanlarla restore edildi.

"Dip Mahallesi Çınaraltı Sosyal Tesisi" adıyla hizmet verecek binanın açılışı Vali Selçuk Aslan ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in katılımıyla yapıldı.

Tesiste, girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilenerek ekonomiye kazandırılacak.

Akçakoca'da Koç Baba Camisi restore ediliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Koç Baba Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, restorasyon çalışmaları süren camiyi, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi aldı.

AK Parti'den Çilimli'ye ziyaret

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu Çilimli ilçesini ziyaret etti.

Yapımı tamamlanan Yenivakıfköy'deki sulama göleti ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunan Keşir ve Şengüloğlu, ilçedeki kentsel dönüşüm alanlarını da gezdi.

Keşir ve Şengüloğlu, haziranda yapılan referandumla mahalle statüsüne geçen Pırpır'da vatandaşlarla bir araya geldi, mahallede yeni açılan camiyi inceledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine vergi denetimi! 3,6 milyar TL tespit edildi

Yeni evleneceklere kötü haber! Şimşek'in hedefinde bu kez düğünler var
Kırmızı et fiyatları rekor kırdı! Ucuza bulan buzdolabını dolduruyor

Fiyatı rekor kırdı, daha da artacak! Ucuz bulan dolaba dolduruyor
Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde 'krema' kelimesi kullanılamayacak

Marketlerde yeni dönem! O kelime artık kullanılamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.