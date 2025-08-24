Düzce'de Kadın Girişimcilerin Ürünleri Sosyal Tesisle Sergilenecek

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde açılan sosyal tesiste girişimci kadınların el emeği ürünleri sergilenecek.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Darıyeri Hasanbey Mahallesi'nde Abhaz kültüründen izler taşıyan ancak uzun süredir atıl durumda olan kooperatif binası yerel imkanlarla restore edildi.

"Dip Mahallesi Çınaraltı Sosyal Tesisi" adıyla hizmet verecek binanın açılışı Vali Selçuk Aslan ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in katılımıyla yapıldı.

Tesiste, girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilenerek ekonomiye kazandırılacak.

Akçakoca'da Koç Baba Camisi restore ediliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Koç Baba Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, restorasyon çalışmaları süren camiyi, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi aldı.

AK Parti'den Çilimli'ye ziyaret

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu Çilimli ilçesini ziyaret etti.

Yapımı tamamlanan Yenivakıfköy'deki sulama göleti ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunan Keşir ve Şengüloğlu, ilçedeki kentsel dönüşüm alanlarını da gezdi.

Keşir ve Şengüloğlu, haziranda yapılan referandumla mahalle statüsüne geçen Pırpır'da vatandaşlarla bir araya geldi, mahallede yeni açılan camiyi inceledi.