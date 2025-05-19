Düzce'de Gençlik Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Düzce'de Gençlik Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
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Düzce'de '15-21 Mayıs Gençlik Haftası' dolayısıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Cedidiye Meydanı'ndan başlayarak Anıtpark Meydanı'na kadar devam etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Düzce'de "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Cedidiye Meydanı'ndan başladı.

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen kortejde, vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Anıtpark Meydan'ına yürüdü.

Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Yürüyüşe, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Büyük Birlik Partisi Düzce İl Başkanı Emre Erdem, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il protokolü, gençlik merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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