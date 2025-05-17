Düzce'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Düzce'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Düzce'de '15-21 Mayıs Gençlik Haftası' dolayısıyla düzenlenen açık hava etkinliklerinde, voleybol, futbol, basketbol gibi birçok spor dalında yarışmalar yapıldı ve üniversite öğrencilerinin sanat eserleri sergilendi.

Düzce'de "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla açık hava etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Spor Müdürlüğü işbirliğinde, Anıtpark Meydanı'nda her yaş grubundan vatandaşa yönelik voleybol, futbol, satranç, masa tenisi, basketbol, okçuluk ve bilek güreşi etkinlikleri yapıldı.

Alanda, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerince yapılan resim, ebru, karakalem çalışmaları ve el emeği ürünler de sergilendi.

Alandaki etkinlik parkurlarında aileleriyle eğlenen katılımcılar, üniversitelilerin sanat eserlerini inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, hem sportif faaliyetleri hem de sanat eserlerini halkla buluşturduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın kaliteli vakit geçirmesi, gençlerin spora ilgisinin artması için buradayız." dedi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Cihan Ünal ise "Koordineli şekilde iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Meydandan da anlaşılacağı üzere gençlerimiz aktif ve durumdan memnun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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