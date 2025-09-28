Düzce'de Akçaşehir Sosyal Tesisleri Açıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçaşehir Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'nın turizm potansiyelinin artırılması amacıyla Valilik himayesinde, İl Özel İdaresince 20 bin metrekare üzerinde Akçaşehir Sosyal Tesisleri kuruldu.

Melenağzı köyünde hayata geçirilen 15 bungalov ve apart odalardan oluşan tesislerin açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, kentin denizi, ormanları, yaylaları, şelaleleri ve göletleriyle her geçen gün cazibesini artırdığını belirterek, "Geldiğimiz noktada artık güçlü bir tanıtma faaliyeti içerisindeyiz. Düzce artık turizm noktasında da potansiyeli duyulur hale geldi. Günden güne gelecek turistlere hizmet etme noktasında yeterli altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Akçaşehir Sosyal Tesisleri şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'un da tesislerin hayırlı olmasını temenni etmesinin ardından açılış gerçekleştirildi.