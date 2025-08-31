Düzce'de Ahşap Ürün Fabrikasında Yangın
Düzce'de ahşap ürünler üreten bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 500 metrekare alandaki ürünler zarar gördü.
Akınlar Mahallesi'nde ahşap ürünler üreten fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Alevler, yaklaşık 500 metrekare alanda bulunan ahşap ürünlerin tamamını sardı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ahşap ürünler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel