Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanış sezonu başladı

LHASA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından gelen dağcılar, tırmanış sezonunun gelmesiyle birlikte 8.840 metreyi aşkın bir rakıma sahip olan dünyanın en yüksek zirvesi Everest (Qomolangma) Dağı'na meydan okumak için Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bir araya geliyor.