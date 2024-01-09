Drone ile sipariş teslimatı yapılan 23 gıda dağıtım rotası kuruldu

1. Drone ile sipariş teslimatından çeşitli görüntüler

Çin'in elektronik ticaret platformu Meituan, Shenzhen kentinde drone ile işletilen 23 gıda dağıtım rotası kurdu.

Drone ile yapılan sipariş teslimatı ortalama 12 dakika sürüyor. Böylece, geleneksel teslimat yöntemlerine kıyasla zamandan yüzde 50 tasarruf ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor.(XHTV)