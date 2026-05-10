Hatay'da pasajda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan pasajdaki 3 iş yerinde hasar oluşurken, itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.
Sanayi Mahallesi'ndeki Ören Pasajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.
İşletmelerde soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan