Dörtyol'da Tekne Halatına Dolanan Köpek Balığı Görüntülendi

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, balıkçılık yapan Mustafa Oktay, teknelerinin halatına dolanan köpek balığını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Oktay, 35 yıllık balıkçı geçmişinde böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu belirtti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, teknenin halatına dolanan köpek balığı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İlçede balıkçılık yapan Mustafa Oktay, arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldı.

Bir süre sonra Oktay, teknenin halatına bir şeyin takıldığını fark etti.

Halata köpek balığının dolandığını gören Oktay, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Mustafa Oktay, gazetecilere, 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk defa böyle bir an yaşadığını söyledi.

Halatı balıktan ayırırken çok zorlandıklarını anlatan Oktay, "Boyu teknenin boyu kadar vardı. Bizi biraz korkuttu." dedi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
500
