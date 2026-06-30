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Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi

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Hatay Dörtyol'da zabıta ekipleri, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için 3 fırını denetledi, hijyen standartlarına uymayan 1 fırın hakkında tutanak tutuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.

Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla 3 fırın denetlendi.

İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

Ekipler, hijyene standartlarına uymayan 1 fırın hakkında tutanak tuttu.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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