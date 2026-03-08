Haberler

Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen etkinlikte teravih namazı sonrası çocuklar için çeşitli aktiviteler yapıldı. İlahiler söyleyen ve spor oyunları oynayan çocuklar, keyifli bir zaman geçirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teravih namazına gelen çocuklar için etkinlikler düzenlendi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde teravih namazının ardından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Programda çocuklar ilahiler söyledi. Ardından kurulan spor parkurlarında halat çekme ve balonlu oyunlar oynayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan aileler, namaz sonrası düzenlenen program sayesinde çocuklarının hem eğlendiğini hem de cami ortamıyla daha fazla bağ kurduğunu ifade etti.

Etkinlik, çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
